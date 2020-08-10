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Общество

Опрос о храмах, вошедших в Список наследия ЮНЕСКО, предлагают пройти псковичам

Фото: Андрей Степанов.

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области организовал опрос, посвящённый включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО псковским храмам. Как сообщает пресс-служба комитета, мнение, высказанное горожанами, позволит оценить работу, которую проводит регион для сохранения и популяризации объектов.

«Ваше мнение очень важно для нас: оно позволит понять, в чём заключаются преимущества и недостатки проводимой в нынешних условиях работы по сохранению и популяризации объекта, как нам помочь объекту развиваться, как сделать Псков настоящим мировым культурным и туристическим брендом», – говорится в предисловии к опросу.

Участникам предлагается ответить на 17 коротких вопросов, пройти опрос можно здесь.

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