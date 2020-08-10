Псковичка рассказала НТВ, как дистанционно сдавала творческий экзамен в вуз

22:46, 10 августа 2020, ПАИ

Абитуриентка из Пскова Алиса Яковлева заочно сдаёт творческие экзамены для поступления в вуз – Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. О том, каково художнику сдавать экзамен дистанционно, девушка рассказала телеканалу НТВ.

В интервью Алиса Яковлева рассказала, что мечтает связать свою жизнь с дизайном одежды и поэтому подала документы на факультет искусств и текстильной моды.

На первом экзамене абитуриентке из Пскова предложили под прицелом двух камер нарисовать композицию «звёздное небо».

С одной стороны, псковичку пугали технические неполадки, которые по трагической случайности могут стать причиной того, что она не поступит в вуз, с другой – радовала относительная свобода и домашняя обстановка. «В реальности сдавать экзамен, конечно, сложнее: на тебя смотрят, дышат рядом. А здесь всё было тихо, в какой-то момент я даже подумала, что я одна и никого нет. Не было такого испуга, как на очном экзамене. Всё спокойно, просто сидишь и рисуешь», – поделилась девушка.

Свои результаты Алиса Яковлева узнает 14 августа, впереди ещё несколько творческих испытаний, которые также пройдут дистанционно.