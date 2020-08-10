0
22:46
Псковичка рассказала НТВ, как дистанционно сдавала творческий экзамен в вуз
22:40
10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом
22:01
К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»
20:47
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
20:05
Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы
19:48
Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей
19:44
Четыре посылки по 20 кг прислали в псковский Детский фонд из Германии
Еще новости
Общество

В Сочи торжественно встретили миллионного туриста

Российский курортный город Сочи сегодня, 10 августа, принял миллионного туриста. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что на сегодняшний день в городе находится 220 тысяч туристов. Всего же с 1 июня курорт принял один миллион гостей.

Миллионную путешественницу – жительницу Краснодара, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми, – у входа в отель встретили представители администрации города, руководители гостиничного комплекса и анимационная команда «Сочи Парка».

«Когда мне сообщили, что я стала миллионным туристом, сначала не поверила. Потом, когда нам снова позвонили из администрации Сочи, мы с семьёй очень обрадовались. Здесь мы отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. Сейчас мы будем отдыхать здесь неделю и надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест. Огромное спасибо за такое внимание!» – прокомментировала Анна Рыжкова.

В администрации Сочи подчеркнули, что руководство города проводит тщательный мониторинг, позволяющий ежедневно анализировать количество прибывающих гостей. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, ведётся учёт всех въезжающих на территорию курорта. «Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остаётся главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города», – заверила Светлана Батяйкина.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковичка рассказала НТВ, как дистанционно сдавала творческий экзамен в вуз
10 августа 2020
Псковичка рассказала НТВ, как дистанционно сдавала творческий экзамен в вуз
10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом
10 августа 2020
10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом
К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»
10 августа 2020
К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
10 августа 2020
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы
10 августа 2020
Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы
Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей
10 августа 2020
Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей
Четыре посылки по 20 кг прислали в псковский Детский фонд из Германии
10 августа 2020
Четыре посылки по 20 кг прислали в псковский Детский фонд из Германии
Читальные залы псковского госархива открылись для посещения
10 августа 2020
Читальные залы псковского госархива открылись для посещения

Идет загрузка...