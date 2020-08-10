В Сочи торжественно встретили миллионного туриста

23:13, 10 августа 2020, ПАИ

Российский курортный город Сочи сегодня, 10 августа, принял миллионного туриста. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что на сегодняшний день в городе находится 220 тысяч туристов. Всего же с 1 июня курорт принял один миллион гостей.

Миллионную путешественницу – жительницу Краснодара, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми, – у входа в отель встретили представители администрации города, руководители гостиничного комплекса и анимационная команда «Сочи Парка».

«Когда мне сообщили, что я стала миллионным туристом, сначала не поверила. Потом, когда нам снова позвонили из администрации Сочи, мы с семьёй очень обрадовались. Здесь мы отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. Сейчас мы будем отдыхать здесь неделю и надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест. Огромное спасибо за такое внимание!» – прокомментировала Анна Рыжкова.

В администрации Сочи подчеркнули, что руководство города проводит тщательный мониторинг, позволяющий ежедневно анализировать количество прибывающих гостей. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, ведётся учёт всех въезжающих на территорию курорта. «Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остаётся главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города», – заверила Светлана Батяйкина.

