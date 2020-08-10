В Пскове храм организует бесплатное питание для бездомных
Служба помощи «Белый цветок», действующая при храме Святого Василия Великого, раздаёт бесплатные ужины людям, оказавшимся без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.
Нуждающиеся могут прийти за пищей в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00. Пункт выдачи работает возле автовокзала города Пскова.
В службе помощи отмечают, что в связи с организацией бесплатной трапезы храм примет от желающих помочь продукты для приготовления еды.
У службы помощи «Белый цветок» работает группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/club151155092.