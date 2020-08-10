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Общество

В Пскове храм организует бесплатное питание для бездомных

Фото: пресс-служба Псковской епархии.

Служба помощи «Белый цветок», действующая при храме Святого Василия Великого, раздаёт бесплатные ужины людям, оказавшимся без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Нуждающиеся могут прийти за пищей в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00. Пункт выдачи работает возле автовокзала города Пскова.

В службе помощи отмечают, что в связи с организацией бесплатной трапезы храм примет от желающих помочь продукты для приготовления еды.

У службы помощи «Белый цветок» работает группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/club151155092.

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