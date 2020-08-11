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Общество

Августовская жара и небольшие дожди ожидаются 11 августа в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

11 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В регионе в этот день будет дуть ветер северного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать скорости до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление высокое.

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