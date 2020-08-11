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Общество

В США подросток убил соседа ради лайков в TikTok

Фото: TASS/Zuma

В США 18-летний подросток убил своего 51-летнего соседа ради популярности в TikTok. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на The New York Times.

Убийство случилось в начале мая в штате Нью-Джерси. Адвокаты убитого тюремного надзирателя Уильяма Дарэма заявили, что мужчину зарезал рядовой Нацгвардии США Закари Латэм ради просмотров в соцсети TikTok.

В издании подчеркнули, что соседи конфликтовали в течение двух лет, между ними систематически возникали ссоры из-за «сумасшедшей» манеры Латэма водить машину. Отмечается, что Закари записывал стычки с Дарэмом на видео и выкладывал в TikTok, где они были популярны: одно из них посмотрели 3 млн раз.

Убийство произошло 4 мая. Подросток попытался сбить на машине 17-летнего сына Дарэмов, после чего напал с электрошокером и ножом на Уильяма Дарэма. Он нанес ему ранение в район подмышки, оно оказалось смертельным.

Адвокат подростка назвал произошедшее «чудовищной трагедией» и заявил, что в этом есть вина Дарэмов, глава семейства которых якобы возомнил себя героем голливудского боевика и решил проучить подростка. По словам защитника Дарэмов, Латэм намеренно убил соседа, чтобы стать звездой соцсети. Он напомнил, что жена подозреваемого Сара признавалась, что они хотят выложить это видео и стать знаменитыми.

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