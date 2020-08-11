Более 20 миллионов человек в мире заражены COVID-19

08:33, 11 августа 2020, ПАИ

В мире число случаев коронавируса превысило 20 миллионов. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, пишет «РИА Новости».

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 001 019. Согласно информации университета, умерли 733 103 человека с COVID-19. За все время выздоровели 12 200 847 человек.

Лидерство по случаям заражения удерживают США, где их уже более пяти миллионов.