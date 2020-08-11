На дальнем Завеличье в Пскове появится поликлиника

10:23, 11 августа 2020, ПАИ

Поликлинику, школу и детский сад построят в пределах ЖК «Балтийская жемчужина» на дальнем Завеличье в Пскове. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал руководитель государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Всего в жилом комплексе будет 12 пятиэтажных домов. На территории появится школа на 800 мест, детский сад и поликлиника. Район будет благоустроен специалистами. Владислав Абрамов отметил, что компания наняла ландшафтных дизайнеров, которые определят, какие растения необходимо высадить во дворах, какие малые архитектурные формы установить.

«Мы думаем не только как повысить капитализацию нашего предприятия, но и стараемся сделать так, чтобы люди не уезжали из Псковской области», - отметил он.

Руководитель «Псковжилстроя» гарантирует, что заявленная инфраструктура в районе появится. «Когда компании меняют планы – это жадность инвесторов и застройщиков. У нас это качество отсутствует по той причине, что мы государственный застройщик. Даже если бы у нас появилась жадность наживы, у нас есть контролирующие организации. Поэтому у нас гарантия 100 %», - заверил спикер.

«Люди должны жить с комфортом, с удовольствием приезжать в свой жилой комплекс, с удовольствием жить в своей квартире», - прокомментировал планы по благоустройству в ЖК «Балтийская жемчужина» застройщик.