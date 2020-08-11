Рижский проспект в Пскове отремонтировали на три недели раньше

10:25, 11 августа 2020, ПАИ

Ремонт Рижского проспекта в Пскове завершили раньше намеченного срока. 10 августа ремонт подошел к концу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин посетили объект сегодня, 11 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Ёлкин напомнил, что ремонт Рижского проспекта обошелся в 95 миллионов рублей. Кроме дорожного полотна, рабочие привели в порядок тротуары.

Также председатель профильного комитета анонсировал реконструкцию Рижского проспекта на выезде из города в следующем году: работы затронут около двух километров дорожного полотна.

Рижский проспект отремонтировали в рамках проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Источник финансирования - федеральный и областной бюджеты. Цена контракта составляет 94 миллиона 505 тысяч рублей.