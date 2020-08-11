ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%

10:32, 11 августа 2020, ПАИ

ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также «Дальневосточной ипотеки», ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

«Доступная ипотека является одним из основных факторов обеспечения российских семей комфортным жильем. Помимо процентной ставки для них важную роль играет размер первого взноса, который является, по сути, «входным билетом» для участия в программе. ВТБ расширяет число ее участников – теперь им достаточно накопить 15% от стоимости квартиры. Наряду с одной из самых низких на рынке процентных ставок это позволит сделать ипотеку для российских семей максимально доступной», - заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

В июне ВТБ первым из банков, не дожидаясь выхода постановления Правительства РФ, снизил требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» – с 20% до 15%. На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдано более 23 тыс. кредитов на сумму свыше 68 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. С начала работы по Дальневосточной ипотеке недвижимость приобрели 1,5 тысячи клиентов на сумму 5,8 млрд рублей.

С 5 августа ВТБ также снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 32,5%. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд рублей.