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Общество

В двух деревнях Островского района изменится график вывоза мусора

В двух деревнях Островского района изменится график вывоза ТКО. Теперь отходы из контейнеров, установленных в деревне Заньково и Ларино, будут вывозить каждый понедельник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области компании «Экопром».

В Островском районе услугой по обращению с ТКО охвачено 64 населенных пункта. В райцентре и во всех деревнях есть контейнеры, вывоз осуществляется в соответствии с установленными графиками. Оператором по транспортированию ТКО в муниципалитете является АО «Островспецавтопарк».

В компании также подчеркнули, что ежедневно на маршруты выезжают 4 машины: 3 мусоровоза и 1 единица спецтехники для сбора крупногабаритного мусора.

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