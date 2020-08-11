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Общество

Хорватские рога оленя благополучно пересекли границу в Себежском районе

В первую неделю августа на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в МАПП «Бурачки» в Себежском районе при проведении ветеринарного контроля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проконтролирован ввоз двух единиц охотничьих трофеев.

Партию рогов оленя в комплекте с зубами  везли из Хорватии в Москву для декорирования интерьера в адрес организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Государственные инспекторы управления установили выполнение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. После проведения всех необходимых мероприятий груз был разрешен к ввозу.

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