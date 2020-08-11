В Псковской области поймали нарушителя правил охоты

12:59, 11 августа 2020, ПАИ

Нарушителя правил охоты поймали в Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Охота». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, на территории Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота».

В ходе операции проверено 99 владельцев охотничьего оружия. В результате выявлен один факт нарушения правил охоты и один факт нарушения действующего законодательства в сфере оборота оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.