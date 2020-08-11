Число пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раза

13:48, 11 августа 2020, ПАИ

Tele2 подводит итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2020 года. В России сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, жителей Северо-Запада и Урала. С помощью приложения клиенты управляют услугами, продают и покупают минуты и гигабайты, а также настраивают тарифы.

За прошедший год количество пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в Новгородской области – 79% и в Вологодской области – 75%. В Санкт-Петербурге количество пользователей сервиса увеличилось на 61% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада занимают третье место по общему количеству клиентов «Мой Tele2», с долей в 10% от пользователей приложения в России. Второе место по популярности приложения заняли регионы Урала. Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса в России. При этом на Северо-Западе приложением пользуется более трети абонентов оператора в регионе.

Tele2 также проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в «Маркете Tele2».

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе примерно 85% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Samsung и Xiaomi – на их долю приходится 22%, 21% и 20% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 15%.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад»: «Приложение «Мой Tele2» для клиентов это как пульт от телевизора – комфортный инструмент контроля. В нем можно решать многие вопросы дистанционно: от выбора тарифного плана до получения бонусов программы «Больше». Для нас это эффективный инструмент повышения лояльности клиентов, их готовности оставаться с Tele2 и рекомендовать нас своим близким. Каждый день несколько миллионов абонентов заходят в приложение и используют дистанционные сервисы. Именно поэтому в мае мы также запустили возможность самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении «Мой Tele2» без взаимодействия с продавцом в салоне. Важно отметить, что в этом году ускоренная цифровизация стала не просто трендом, а фактом. При этом пандемия просто усилила общую тенденцию перехода обслуживания в онлайн».