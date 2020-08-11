Мечтатель в небе и на земле — Мирон Антипов в проекте ПАИ-live

15:30, 11 августа 2020, ПАИ

Мирон Антипов — человек, как принято говорить, в Псковской области широко известный в узких кругах. Правда, круги все эти всё шире, а известность — во всё новых сферах.

Мирон первым привез в Псков крыло параплана, первым полетел на нем. Сейчас в Псковской области у него более двухсот последователей.

Недавно на уютном Sky Ranch Мирона в Печорском районе прошел благотворительный концерт в поддержку медиков Псковской области.

Улыбчивый, обаятельный и скромный Мирон Антипов сегодня в проекте ПАИ-live рассказывает о том, как всё начинается с мечты, какая связь между небом и японскими карпами кои, как уживаются цесарки и ретротракторы на Небесном ранчо под Изборском.