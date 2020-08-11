Гостевые дома на базе отдыха «Скай Ранчо» загружены полностью – Мирон Антипов
На базе отдыха «Скай Ранчо» гостевые дома полностью загружены. Об этом рассказал Мирон Антипов в эфире проекта ПАИ-livе 11 августа.
Мирон Антипов – человек, который впервые полетел в Пскове на параплане.
«В этом году впервые открыл домики, не имея опыта в этом бизнесе, - отметил Мирон Антипов. – Загрузка огромная, люди едут, каждый день есть гости».
В основном гостевые дома посещают гости из Санкт-Петербурга и Москвы.
«Территория базы отдыха большая и требует больших финансовых вложений, если прибыли не будет, то будет тяжело содержать», - отметил Мирон Антипов.
На территории «Скай Ранчо» имеется птичник, который создаёт деревенский дух, а также озеро, в котором разводят рыбу.
«Здесь я пробую разводить японского карпа кои», - добавил Антипов.