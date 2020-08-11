ПсковГУ принял участие во всероссийской программе «Школьный музей Победы»

17:00, 11 августа 2020, ПАИ

Музей Победы Псковского государственного университета представит свои экспонаты в рамках всероссийской долгосрочной программы «Школьный музей Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Эта программа позволяет не только развивать уже существующие музеи учебных заведений, но и является стимулом для организации новых. Яркий пример - Музей Победы ПсковГУ, созданный по инициативе студентов и преподавателей в марте этого года и сразу ставший партнером Музея Победы», - рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что в музее ПсковГУ бережно хранят письма фронтовика Павла Ивановича Кикеля, переданные его правнучкой Анастасией Фандубериной в рамках акции «Народный Музей Победы». Павел Иванович служил младшим фельдшером в 623-м артиллерийском полку 183-й стрелковой Харьковской дивизии. Он прошел почти всю войну, но был застрелен в бою 26 января 1945 года.

На протяжении всей войны он писал письма своей семье. Одно из самых важных писем он прислал в январе 1945 года, незадолго до гибели. Это было поздравление с Новым годом. В письме он говорил о скорой победе советских войск над фашистской Германией. Письмо было отправлено в город Псков с полевой почты.

«Сообщаю я вам, что я пока что жив и здоров, чего и вам желаю от всего сердца. Прежде всего, разрешите мне вас поздравить с Новым годом, с новым счастьем в 1945 году, который, действительно, должен принести новое счастье всему народу. Именно в этом году будет произведён полный разгром немецких оккупантов, и вновь наша земля зацветёт цветущей жизнью», - говорится в письме.

Программа «Школьный музей Победы» реализуется Музеем Победы совместно с департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.