0
17:17
Михаил Ведерников жителям Печорского района: Мы всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Победа
16:33
Спортивный комплекс у лицея «Развитие» в Пскове смогут посещать все желающие
16:23
17 августа в Пскове пройдёт выставка археологических находок
15:30
Мечтатель в небе и на земле — Мирон Антипов в проекте ПАИ-live
12:46
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
12:18
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11:43
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
Еще новости
Общество

ПсковГУ принял участие во всероссийской программе «Школьный музей Победы»

Фото: pskovgorod.ru.

Музей Победы Псковского государственного университета представит свои экспонаты в рамках всероссийской долгосрочной программы «Школьный музей Победы», сообщили Псковскому агентству  информации в пресс-службе муниципалитета.

«Эта программа позволяет не только развивать уже существующие музеи учебных заведений, но и является стимулом для организации новых. Яркий пример - Музей Победы ПсковГУ, созданный по инициативе студентов и преподавателей в марте этого года и сразу ставший партнером Музея Победы», - рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что в музее ПсковГУ бережно хранят письма фронтовика Павла Ивановича Кикеля, переданные его правнучкой Анастасией Фандубериной в рамках акции «Народный Музей Победы». Павел Иванович служил младшим фельдшером в 623-м артиллерийском полку 183-й стрелковой Харьковской дивизии. Он прошел почти всю войну, но был застрелен в бою 26 января 1945 года.

На протяжении всей войны он писал письма своей семье. Одно из самых важных писем он прислал в январе 1945 года, незадолго до гибели. Это было поздравление с Новым годом. В письме он говорил о скорой победе советских войск над фашистской Германией. Письмо было отправлено в город Псков с полевой почты.

Фото: pskovgorod.ru.

«Сообщаю я вам, что я пока что жив и здоров, чего и вам желаю от всего сердца. Прежде всего, разрешите мне вас поздравить с Новым годом, с новым счастьем в 1945 году, который, действительно, должен принести новое счастье всему народу. Именно в этом году будет произведён полный разгром немецких оккупантов, и вновь наша земля зацветёт цветущей жизнью», - говорится в письме.

Программа «Школьный музей Победы» реализуется Музеем Победы совместно с департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников жителям Печорского района: Мы всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Победа
11 августа 2020
Михаил Ведерников жителям Печорского района: Мы всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Победа
Спортивный комплекс у лицея «Развитие» в Пскове смогут посещать все желающие
11 августа 2020
Спортивный комплекс у лицея «Развитие» в Пскове смогут посещать все желающие
17 августа в Пскове пройдёт выставка археологических находок
11 августа 2020
17 августа в Пскове пройдёт выставка археологических находок
Мечтатель в небе и на земле — Мирон Антипов в проекте ПАИ-live
11 августа 2020
Мечтатель в небе и на земле — Мирон Антипов в проекте ПАИ-live
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
11 августа 2020
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11 августа 2020
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа 2020
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
11 августа 2020
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове

Идет загрузка...