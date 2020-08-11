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За сбыт марихуаны задержали двоих жителей Опочки

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Двоих жителей Опочки задержали за сбыт марихуаны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На территории Опочецкого района 39-летний мужчина осуществил сбыт марихуаны в размере более 20 граммов.

Также опочецкими стражами порядка выявлен еще один факт реализации запрещённых веществ. 28-летний местный житель реализовал более 7 граммов марихуаны.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Данные факты незаконного сбыта наркотических веществ установлены полицейскими при проведении на территории региона профилактической операции «Мак-2020», третий этап которой стартовал в области 6 августа. Операция направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

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