Михаил Ведерников жителям Печорского района: Мы всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Победа

17:17, 11 августа 2020, ПАИ

11 августа 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Печорском районе. С праздником ветеранов и жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Ровно 76 лет назад советские войска в ходе Тартуской операции освободили Печорскую землю от фашистской оккупации. Долгие три года глубоко в тылу происходило противостояние: карательные отряды фашистов устраивали облавы на партизан, уничтожали национальные меньшинства и советских граждан, создавали лагеря, где люди, живя под открытым небом, погибали от голода и холода. В противовес им местные жители боролись за свою свободу, участвуя в партизанских и подпольных отрядах. Братия Псково-Печерского монастыря также не была в стороне, помогая военнопленным, престарелым и нуждающимся людям как продуктами, так и словами духовной поддержки. Только общими усилиями жители Печорского района смогли отвоевать свободу и независимость, прогнать врага с родной земли. В этот день особые слова благодарности мы говорим ветеранам за их военные и трудовые подвиги. С каждым годом живых героев становится всё меньше. Но мы, их потомки, всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Великая Победа», - сказал Михаил Ведерников и пожелал жителям Печорского района здоровья, счастья, удачи и благополучия.

В этот день у мемориалов в память о героях Великой отечественной войны, установленных в муниципалитете, состоялись торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд воинской славы. Основной митинг прошел в Печорах, у мемориального комплекса «Стелла». Здесь была отслужена заупокойная лития, после чего представители региональной и районной власти, а также жители муниципалитета почтили память защитников района.

На городском братском захоронении в памятный день состоялась торжественная церемония погребения останков 23-х воинов, павших при освобождении муниципалитета.

К праздничным мероприятиям также приурочены подведение итогов сетевого конкурса «Солдатам войны посвящается…», виртуальное путешествие по Печорскому краю и ряд мероприятий, подготовленных Печорской районной библиотекой.

В завершение праздника в районном центре состоится праздничный фейерверк.

Печорский район был освобожден силами двух десятков дивизий при поддержке пятидесяти частей усиления. В боях по изгнанию врага с его территории погибло более 2,6 тыс солдат и офицеров Советской Армии. Их прах покоится в одиннадцати братских воинских захоронениях.