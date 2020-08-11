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Общество

Контейнер для ТКО появился в деревне Пески Псковского района

В деревне Пески Псковского района появился контейнер для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

11 августа «Экопром» установил контейнер для ТКО в деревне Пески, на въезде в деревню.

Место накопления определил и оборудовал орган местного самоуправления. Площадка возведена за счет средств муниципального образования, она соответствует всем нормам СанПиН.

Вывоз ТКО из данного контейнера будет осуществляться по понедельникам и субботам.

Всего в Псковском районе установлено более 300 контейнеров. Услугой по обращению с ТКО охвачен 91 населенный пункт.

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