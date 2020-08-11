В Великолукском районе началась приёмка школ к новому учебному году
В Великолукском районе стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году, пишет районная газета «Наш путь».
11 августа комиссия, в которую вошли представители администрации района, полиции, МЧС и другие специалисты, проверила образовательные учреждения Шелковской волости на соответствие всем обязательным требованиям.
Экспертная комиссия побывала в Першинской школе и в ее филиалах — Букровской, Демидовской и Черпесской школах, а также в детском саду «Ленок» на улице Мелиораторов и в деревне Шелково.
Выездные проверки продолжатся. Далее комиссия посетит образовательные учреждения Лычевской, Переслегинской и Пореченской волостей.