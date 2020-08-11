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Общество

В Великолукском районе началась приёмка школ к новому учебному году

Фото: газета "Наш путь".

В Великолукском районе стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году, пишет районная газета «Наш путь».

11 августа комиссия, в которую вошли представители администрации района, полиции, МЧС и другие специалисты, проверила образовательные учреждения Шелковской волости на соответствие всем обязательным требованиям.

Фото: газета "Наш путь".

Экспертная комиссия побывала в Першинской школе и в ее филиалах — Букровской, Демидовской и Черпесской школах, а также в детском саду «Ленок» на улице Мелиораторов и в деревне Шелково.

Выездные проверки продолжатся. Далее комиссия посетит образовательные учреждения Лычевской, Переслегинской и Пореченской волостей.

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