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Общество

Депутаты Псковской городской Думы передали корм приюту «Шанс»

Фото: пресс-служба псковского отделения "Единой России".

Члены фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов и Сергей Колосов  присоединились к акции «Лучший друг», приуроченной ко Всемирному дню бездомных животных, и принесли мешки с сухим кормом для приюта «Шанс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии.

«Мы с коллегой – истинные собаководы: у Сергея – две собаки, у меня – три. Не могли остаться в стороне. Акция «Лучший друг» проводится для привлечения внимания к проблемам приютов и помощи им для содержания животных. В то же время хочется обратить внимание на ситуации, когда люди заводят собак, поиграются и выбрасывают на улицу, когда надоест. В ритме современной жизни многие забыли, что есть животные, что о них нужно заботиться, а если взял домой, то несёшь за них ответственность», – отметил Денис Иванов. 

Присоединиться к акции  «Лучший друг» могут все желающие. С 11 по 15 июля нефинансовую помощь можно принести по адресу: город Псков, улица Гоголя, 9 (общественная приёмная «Единой России»). Из еды это могут быть крупы (только рис или гречка), макароны, творог, кефир, потроха, куры (шеи, головы, лапы), сухой корм, паштеты. Из медикаментов в приютах для собак и пунктах передержки требуются бинты, стерильные салфетки, пелёнки, антигистаминные, заживляющие мази, хлоргексидин. Из хозяйственных и зоотоваров – тазы, вёдра, моющие средства, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щётки для улицы, лопаты, поводки, ошейники, игрушки, лежанки. Эти пожертвования также будут переданы в приют для бездомных собак.     

Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day) отмечается ежегодно в третью субботу августа. В этом году он выпал на 15 августа.

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