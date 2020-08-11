Иммунолог рассказал, как избежать второй волны коронавируса

00:12, 12 августа 2020, ПАИ

Вторая волна коронавируса настигнет Россию в этом году, если люди не будут пользоваться средствами индивидуальной защиты. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, пишет ТАСС.

«Понятно, что часть людей невосприимчива к коронавирусной инфекции, у них врождённый клеточный иммунитет, то есть не всех поражает коронавирус даже при контактах. Второе – мы понимаем, что он передаётся при тесном контакте, то есть на улице и при удалённом контакте он не столь опасен. Третье – мы понимаем, что если будет соблюдаться масочный режим как положено, а не разгильдяйски, как сейчас, то этой волны не будет», – заявил Евгений Тимаков.

Также инфекционист отметил, что важно не забывать о сезонном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Мы прекрасно понимаем, что ОРВИ осенью никто не отменял, то есть сезонные ОРВИ, грипп и остальные вирусы, в том числе и сезонный коронавирус, которых четыре вида ежегодно к нам приходит, никто не отменял, и они будут», – отметил специалист.

Евгений Тимаков предостерёг от путаницы волны гриппа и коронавируса. «Коронавирусом не будут болеть только те, кто не контактировал с носителями, а не контактировали люди, которые были на дачах и полноценно выполняли самоизоляцию, например мамочки с маленькими детьми. Им нужно обязательно везде говорить, что масочный режим никто не отменял и что нужно носить маски, потому что они помогают. И второе – наши пожилые родственники, которые также сидели в изоляции и не контактировали с коронавирусом, для них он может быть опасен», – подчеркнул собеседник агентства.