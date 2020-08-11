Началось благоустройство сквера Энтузиастов в Пскове

18:32, 11 августа 2020, ПАИ

В Пскове начались ремонтные работы в сквере Энтузиастов, благоустройство пройдёт в несколько этапов, чтобы не перекрывать парк полностью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На первом благоустраиваемом участке возле памятника «Стражам границы» уже разбиты дорожки, устанавливается бордюрный камень и подготавливается основание для укладки дорожного покрытия.

Активные работы по ремонту, реконструкции и обновлению улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий микрорайона Звёздный в городе Пскове ведутся в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря плодотворной совместной работе жителей микрорайона и депутата от избирательного округа № 14 Дмитрия Барабанова парк Энтузиастов был включён в данный проект.

В конце 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось устройство наружного освещения в сквере, по всему парку было установлено 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 миллиона рублей.

Следующим этапом является озеленение и благоустройство парка Энтузиастов. До конца 2020 года в сквере планируется проложить и отремонтировать пешеходные и велосипедные дорожки и нанести разметку, озеленить территорию сквера, а также установить скамейки и урны на территории парка.

Кроме того, контрактом предусмотрено благоустройство территории у памятника «Стражам границы» – покрытие её тротуарной плиткой и подсветка мемориала. Сумма контракта составила 29,7 миллиона рублей.