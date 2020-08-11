Не больше 20 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 августа
12 августа температура воздуха днём будет держаться в пределах +15…+20 градусов Цельсия, осадков не прогнозируется, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
В среду, 12 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью будет +5…+10 градусов Цельсия, днём – +15…+20.
Прогнозируется ветер северных направлений скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет высоким.