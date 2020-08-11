7 тысяч пользователей TikTok посетили онлайн-экскурсии по Псковской области

19:30, 11 августа 2020, ПАИ

Более семи тысячи пользователей соцсети TikTok посмотрели экскурсии по Псковской области, организованные в рамках акции Ростуризма #RussiaTravel. Как сообщается на сайте Туристского информационного центра Псковской области, кампания была запущена, чтобы вдохновить пользователей TikTok на новые путешествия по России этим летом.

Псковские экскурсоводы рассказали зрителям, почему Россия начинается здесь, чем знаменит Псковский кремль, кто такой скобарь, как и из чего делаются пряники, какое отношение к Пскову имеют Пётр I, Николай II и Софья Перовская. Онлайн-путешественникам показали старинные улочки и гражданскую архитектуру.

Ролики в аккаунте Туристского информационного центра в TikTok (@visit.pskov) посмотрело более 2,5 миллиона человек.

Туристский информационный центр намерен продолжить серию прямых эфиров, в которых расскажет о самых интересных туристических объектах города и области.

Кампания #RussiaTravel, организованная платформой TikTok и Федеральным агентством по туризму, продлилась три недели. В это время TikTok и Ростуризм показывали самые интересные и красивые места России: в прямом эфире состоялись экскурсии по 27 регионам страны, которые посмотрели более полумиллиона человек, а тематические ролики в рамках кампании набрали более 200 миллионов просмотров.