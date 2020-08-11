Два нарушителя ПДД столкнулись на перекрёстке в Пскове. ФОТО

23:03, 11 августа 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















11 августа около 10 часов вечера на перекрёстке рядом с гипермаркетом «Лента» в Пскове произошло ДТП, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Столкнулись автомобиль «Хёндай» компании «Такси везёт» и «Дэу-Нексия».

Водитель «Дэу-Нексия», по нашей информации, ранее был лишён права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения. Он столкнулся с автомобилем такси, который пересекал перекрёсток на красный свет.

Оба водителя госпитализированы в медучреждение.