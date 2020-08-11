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Общество

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с такси в Пскове

 

11 августа на видеокамеру попало ДТП на перекрёстке рядом с гипермаркетом «Лента» в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Столкнулись автомобиль «Хёндай» компании «Такси везёт» и «Дэу-Нексия». 

Оба водителя нарушили правила дорожного движения. Водитель «Дэу-Нексия», по нашей информации, ранее был лишён права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль такси пересекал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. 

Оба водителя госпитализированы  в медучреждение.

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