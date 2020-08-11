Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с такси в Пскове

23:14, 11 августа 2020, ПАИ

11 августа на видеокамеру попало ДТП на перекрёстке рядом с гипермаркетом «Лента» в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Столкнулись автомобиль «Хёндай» компании «Такси везёт» и «Дэу-Нексия».

Оба водителя нарушили правила дорожного движения. Водитель «Дэу-Нексия», по нашей информации, ранее был лишён права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль такси пересекал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Оба водителя госпитализированы в медучреждение.