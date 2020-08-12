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Общество

Залы для самбо открылись в двух школах Псковского района

Фото: Александр Козловский.

В Верхолинской и Серёдкинской школах Псковского района открылись залы самбо. На их открытии присутствовал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Александр Козловский отметил, что проект «Самбо в школу» реализуется при поддержке президента России, а в Псковской области активное содействие в реализации этого проекта оказывает губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Александр Козловский.

Первый зал для самбо появился в конце февраля в Великих Луках. Всего в регионе оборудуют более 30 таких площадок.

«От всей души желаю успехов молодым спортсменам! Убежден, что мы будем очень вами гордиться!» - написал секретарь реготделения «Единой России».

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