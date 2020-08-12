Минтруд назвал сферы с максимальным риском увольнений

09:20, 12 августа 2020, ПАИ

В Министерстве труда назвали сферы с наивысшим риском увольнений, пишут «Известия». В список попали отрасли торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, транспорт и сфера услуг. При этом, заверили чиновники, всего в стране в ближайшее время могут попасть под сокращение меньше 1% от всех работающих по найму. По мнению некоторых экспертов издания, потерять работу рискует в разы больше людей.

Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан. Всего в стране трудятся по найму 54,3 миллиона человек, соответственно, по прогнозам, потерять работу могут около 217 тысяч россиян.

К слову, год назад под риском увольнений было вчетверо больше людей — 1,6%. Но значительное число из них попадало именно под технические сокращения из-за административных преобразований в компаниях.

В целом российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, заверили чиновники. В июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило число уволенных людей. В службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 миллиона безработных, год назад их численность составляла только 0,7 миллиона человек.

В наименьшей степени, по данным Минтруда, пострадали логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия.