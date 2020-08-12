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Общество

Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами

На проблемы с кредитными каникулами жалуются россияне. Такие данные приводит пресс-служба Центрального банка, пишет газета «Известия».

Финансовые организации регулярно нарушают и применяют недобросовестные практики при предоставлении гражданам кредитных каникул, которые были введены президентом из-за коронакризиса. Граждане обращаются в Банк России с жалобами на ложное информирование об условиях льготного периода, требование не предусмотренных законом документов, необоснованный отказ, превышение сроков рассмотрения заявок или их полное игнорирование.

Кредитные каникулы сроком до полугода можно взять, если договор оформлен до 3 апреля 2020 года, а доход граждан за месяц снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Заявки на предоставление льготного периода принимаются до 30 сентября.

При этом также установлены лимиты на сумму обязательств. По кредиткам на уровне 100 тысяч рублей, по потребительским ссудам — 250 тысяч рублей, по займам на авто — 600 тысяч рублей, по ипотеке — 2 млн рублей для всей России, за исключением Москвы — 4,5 млн рублей, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей.

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