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Общество

84% компаний имеют проблемы с безопасностью IT-систем

Проблемы с безопасностью IT-систем выявили у 84% компаний. У этих организаций есть уязвимости, которые позволяют получить доступ к конфиденциальной корпоративной информации, пишет газета «Известия».

У 58% организаций есть хотя бы один узел с брешью, для которой существует общедоступное ПО для хакеров. В открытом доступе есть софт для взлома под 10% всех выявленных уязвимостей, что позволяет злоумышленникам без профессиональных навыков использовать это в своих целях.

Всего было просканировано 3 514 узлов, включая сетевые устройства, серверы и рабочие станции организации.

В первую очередь, уязвимости связаны с использованием устаревших версий ПО, которые содержат известные бреши безопасности. Проблемы с наличием обновлений были обнаружены во всех компаниях, при этом 47% выявленных брешей могут быть устранены установкой актуальных версий софта.

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