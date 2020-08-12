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Общество

В псковском дендропарке может появиться фонтан

фото: Андрей Степанов.

В дендропарке Пскова в этом году могут установить фонтан. Об этом, отвечая на вопрос псковички в своем Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Женщина обратилась к главе региона с просьбой «осчастливить горожан» и установить в одном из псковских парков красивый рабочий фонтан. Псковичка обратила внимание на то, что площадки новых парков укладывают брусчаткой, а посередине высаживают цветы. По ее мнению, было бы хорошо установить вместо  клумб с цветами фонтан.

«Постараемся в этом году в дендропарке сделать», - ответил Михаил Ведерников.

При этом представители городской администрации отметили, что строительство новых фонтанов в Пскове за счет средств бюджета в ближайшее время не запланировано. «Отметим, что уже разработан проект сухого фонтана для сооружения на площади Ленина. Возможность оборудования этого фонтана на площади Ленина будет рассмотрена при планировании муниципального бюджета на 2021 год», - сообщило руководство муниципалитета.

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