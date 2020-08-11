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Более 360 тысяч рублей лишились псковичи из-за действий мошенников

Из-за действий мошенников псковичи лишились более 360 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За сутки сообщения о мошенниках поступили от семи граждан. В большинстве случаев звонившие неизвестные представились сотрудниками службы безопасности банков и сообщили собеседникам, что с их счетов пытаются незаконно списать денежные средства или оформить кредит, а чтобы приостановить транзакцию, необходимо назвать пароль из СМС-сообщения.

150 тысяч рублей лишился пожилой житель Пушкинских Гор. 65-летний житель Дно отдал злоумышленникам почти 100 тысяч рублей, а у 43-летней псковички украли более 60 тысяч рублей.

В настоящее время расследованием и проверкой этих фактов занимаются полицейские.

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