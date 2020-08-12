Михаил Ведерников: На третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу усилят контроль

10:30, 12 августа 2020, ПАИ

«В случае перехода на третий этап снятия ограничений контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора будет усилен», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

При этом глава региона отметил снижение количества заболевших в регионе: «Хотя в целом за прошлую неделю число заболевших сократилось более чем на четверть, заболевание по-прежнему представляет опасность для каждого из нас».

«У нас есть возможность вернуться к привычному образу жизни только в том случае, если мы будем следить за своим здоровьем и следовать всем необходимым мерам предосторожности. Берегите себя!» - заключил Михаил Ведерников.