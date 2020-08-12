В великолукской поликлинике возобновлена диспансеризация

10:55, 12 августа 2020, ПАИ

Диспансеризация возобновлена в великолукской поликлинике №1. Теперь осмотры могут проходить великолучанине в возрасте до 65 лет, пишет «Луки.ру».

Исполняющая обязанности заведующей городской поликлиникой Наталья Дорожкина рассказал, что перед диспансеризацией человек проходит анкетирование, которое помогает доктору проанализировать его состояние здоровья. После чего у пациента измеряют рост и вес.

В дальнейшем обследуемый сдает анализы. Лицам от 40 лет также измеряют внутриглазное давление.

Пациента направляют на флюорографию, женщинам от 40 лет проводят маммографию. Кроме того, обследуемые проходят ЭКГ.

Все результаты обследования собирает врач-терапевт, который их анализирует и выносит диагноз — человек соматически здоров или требует перехода во второй этап диспансеризации. Второй этап – это уже целенаправленное обследование на нарушение какой-либо системы, с пациентом работают узкие специалисты.

Диспансеризация проводится на базе поликлиники №1 по месту прикрепления пациентов. Время проведения: с 15:00 до 19:00 в будние дни, по субботам — с 9:00 до 13:00.

Пациенты могут обратиться для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в регистратуру и предварительно записаться на определенный день и на нужное время.

Так же можно позвонить по телефону 3-02-55 и выбрать дату и время прихода сюда для обследования.