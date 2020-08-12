0
10:35
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
10:30
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
10:27
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
10:03
В псковском дендропарке может появиться фонтан
09:50
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
09:49
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
09:13
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Еще новости
Общество

В великолукской поликлинике возобновлена диспансеризация

Фото: Луки.ру

Диспансеризация возобновлена в великолукской поликлинике №1. Теперь осмотры могут проходить великолучанине в возрасте до 65 лет, пишет «Луки.ру».

Исполняющая обязанности заведующей городской поликлиникой Наталья Дорожкина рассказал, что перед диспансеризацией человек проходит анкетирование, которое помогает доктору проанализировать его состояние здоровья. После чего у пациента измеряют рост и вес.

В дальнейшем обследуемый сдает анализы. Лицам от 40 лет также измеряют внутриглазное давление.

Пациента направляют на флюорографию, женщинам от 40 лет проводят маммографию. Кроме того, обследуемые проходят ЭКГ.

Все результаты обследования собирает врач-терапевт, который их анализирует и выносит диагноз — человек соматически здоров или требует перехода во второй этап диспансеризации. Второй этап – это уже целенаправленное обследование на нарушение какой-либо системы, с пациентом работают узкие специалисты.

Диспансеризация проводится на базе поликлиники №1 по месту прикрепления пациентов. Время проведения: с 15:00 до 19:00 в будние дни, по субботам — с 9:00 до 13:00.

Пациенты могут обратиться для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в регистратуру и предварительно записаться на определенный день и на нужное время.

Так же можно позвонить по телефону 3-02-55 и выбрать дату и время прихода сюда для обследования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
12 августа 2020
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
12 августа 2020
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
12 августа 2020
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
В псковском дендропарке может появиться фонтан
12 августа 2020
В псковском дендропарке может появиться фонтан
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
12 августа 2020
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
12 августа 2020
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
12 августа 2020
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части
12 августа 2020
Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части

Идет загрузка...