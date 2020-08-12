20 тонн французского сливочного масла не прошли через границу в Пыталовском районе

10:58, 12 августа 2020, ПАИ

В минувшие выходные на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района специалисты лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз в страну 20 тонн сливочного масла, следующего из Франции в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что ветеринарные сертификаты страны-экспортёра на бумажном носителе были оформлены без соответствующих элементов защиты, позволяющих минимизировать риски фальсификации документов. Кроме того, на грузовом отсеке транспортного средства отсутствовала пломба, которая гарантирует безопасное перемещение и обеспечивает сохранность товара во время перевозки.

Ввоз 20 тонн французского масла на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза в Республику Латвия, подчеркнули в ведомстве.