0
10:35
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
10:30
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
10:27
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
10:03
В псковском дендропарке может появиться фонтан
09:50
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
09:49
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
09:13
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Еще новости
Общество

20 тонн французского сливочного масла не прошли через границу в Пыталовском районе

В минувшие выходные на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района специалисты лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз в страну 20 тонн сливочного масла, следующего из Франции в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что ветеринарные сертификаты страны-экспортёра на бумажном носителе были оформлены без соответствующих элементов защиты, позволяющих минимизировать риски фальсификации документов. Кроме того, на грузовом отсеке транспортного средства отсутствовала пломба, которая гарантирует безопасное перемещение и обеспечивает сохранность товара во время перевозки.

Ввоз 20 тонн французского масла на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза в Республику Латвия, подчеркнули в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
12 августа 2020
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
12 августа 2020
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
12 августа 2020
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
В псковском дендропарке может появиться фонтан
12 августа 2020
В псковском дендропарке может появиться фонтан
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
12 августа 2020
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
12 августа 2020
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
12 августа 2020
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части
12 августа 2020
Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части

Идет загрузка...