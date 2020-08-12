11 ветеранам Печорского района подарили мобильные телефоны

11:12, 12 августа 2020, ПАИ

В Печорском районе 11 участников Великой Отечественной войны получили мобильные телефоны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональное отделение партии «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» продолжают акцию «Телефоны фронтовикам». В Печорском районе в рамках празднования 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялась акция «Телефоны фронтовикам». Одиннадцать участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили в подарок мобильные телефоны.

Вручали телефоны фронтовикам секретарь местного отделения партии Владимир Глотко, глава Печорского района Сергей Тарасик, активисты «Единой России», МГЕР и всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Также ветеранам вручили благодарственные письма от секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского.

Первым в Печорском районе телефон с пожизненной бесплатной мобильной связью получил Виктор Александрович Халласаар. За свой боевой путь он награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Участники акции с почетной миссией также посетили проживающих в районе фронтовиков. Среди них Бабушечников Евгений Яковлевич, Воронков Дмитрий Васильевич, Егорова Ефросинья Ивановна, Зуева Ольга Степановна, Кивик Василий Дмитриевич, Михайлова Надежда Васильевна, Панин Иван Дмитриевич, Синильников Владимир Михайлович, Тимофеев Василий Дмитриевич, Ястребов Николай Васильевич.

«Вручили участникам Великой Отечественной войны, проживающим в нашем районе, новые мобильные телефоны с пожизненной бесплатной мобильной связью и кнопкой экстренного вызова, куда можно внести номер близкого родственника или необходимой службы. Благодарить и не забывать фронтовиков нужно. Важно, чтобы молодое поколение помнило подвиг нашего народа», - отметил Тарасик.

В рамках празднования 76-й годовщины освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войны «Стела». На городском братском захоронении прошла церемония погребения останков 23 воинов, павших при освобождении района.

Акция «Телефоны фронтовикам» реализуется партией «Единая Россия» совместно с Министерством цифрового развития, ведущими российскими операторами сотовой связи и общественным движением «Волонтёры Победы». Ее цель – помочь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны быть всегда на связи с родными, а также с социальными службами. Ситуация с пандемией затормозила проведение акции, потому как вручение телефонов планировалось провести до 9 Мая. Всего в Псковской области около 300 фронтовиков получат телефоны в подарок.