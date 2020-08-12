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Общество

Псковские теплосети рассказали, что происходит с котельной в период отключения горячей воды

Псковские тепловые сети на примере одной котельной на улице Народной рассказали, что происходит в период планового отключения горячей воды в городе. Об этом предприятие написало на своей странице в Instagram.

По словам специалистов, две недели в режиме реального времени сотрудники ПТС следили за работами на котельной на улице Народной и в целом за работой участка № 3. Работы начались с ремонта на самой котельной, был перенесен газово-распределительный узел в здание, заменена вся разводка газа по котельной. Кроме того, специалисты поменяли насосы, ремонтировали старые, заменили фильтры и баки.

«Вы сами прекрасно видели и можете оценить те объемы работ, которые за такое короткое время они выполнили! Если быть честным, то пока своими глазами все это не увидишь, сложно понять, сколько всего они успевают и делают!» - написали представители предприятия в Instagram.

В ПТС также отметили, что псковичи могут сами увидеть в разрезе одной котельной, «какой это титанический труд». «А ведь кроме плановых работ еще возникают и внеплановые работы, которые тоже необходимо проводить, чтобы сохранить тепло нашего города», - заключили в ПТС.  

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