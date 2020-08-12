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Общество

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС

Фото Дарьи Хватковой.

С Днём военно-воздушных сил поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников военнослужащих и ветеранов. Соответствующее поздравление глава региона разместил в своём Instagram.

«Поздравляю всех защитников воздушных границ с Днём военно-воздушных сил, - написал губернатор. – Сегодня отмечается 108 лет со дня образования военно-воздушных сил».

Михаил Ведерников отметил, что авиационные подразделения оснащаются самой передовой техникой и вооружением.

«Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом, чем заслуживают искреннее уважение и благодарность», - подчеркнул глава региона, поздравив военнослужащих 334-го Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка Псковского гарнизона.

Губернатор пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости духа и успехов в службе.

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