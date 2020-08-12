Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС
С Днём военно-воздушных сил поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников военнослужащих и ветеранов. Соответствующее поздравление глава региона разместил в своём Instagram.
«Поздравляю всех защитников воздушных границ с Днём военно-воздушных сил, - написал губернатор. – Сегодня отмечается 108 лет со дня образования военно-воздушных сил».
Михаил Ведерников отметил, что авиационные подразделения оснащаются самой передовой техникой и вооружением.
«Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом, чем заслуживают искреннее уважение и благодарность», - подчеркнул глава региона, поздравив военнослужащих 334-го Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка Псковского гарнизона.
Губернатор пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости духа и успехов в службе.