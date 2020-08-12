Более 60 тонн йогурта благополучно пересекли границу в Себежском районе

12:01, 12 августа 2020, ПАИ

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», расположенном на российско-латвийской границе в Себежском районе, проконтролировали экспорт 4 партий йогурта общим весом более 60 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кисломолочная продукция, произведённая крупным предприятием Московской области, следовала автомобильным транспортом с территории Российской Федерации в Республику Молдова.

Инспекторы установили, что экспортные партии подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции полностью соответствуют всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-получателя, а транспортировка осуществляется без нарушений.

После осуществления необходимых процедур 60 тонн йогурта продолжили движение в адрес грузополучателя.