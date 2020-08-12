Забытые в банкомате 50 тысяч рублей украла великолучанка

12:06, 12 августа 2020, ПАИ

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 11 августа в Великих Луках девушка украла забытые в банкомате 50 тысяч рублей.

26-летний местный житель при обналичивании денег через банкомат оставил 50 тысяч рублей в окошке выдачи. Когда великолучанин вернулся за наличностью, ее уже украли. Полиция установила личность подозреваемой: ей оказалась 23-летняя девушка.

Похищенные денежные средства были изъяты. Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.