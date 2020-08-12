В «Экопроме» объяснили, зачем водители мусоровозов фотографируют контейнеры

12:46, 12 августа 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области компания «Экопром» объяснила, для чего водители мусоровозов фотографируют мусорные баки и контейнеры. Это необходимо, прежде всего, для контроля качества оказания услуги по обращению с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

По словам специалистов компании, в телефонах и планшетах, которые есть у каждого экипажа, стоит специальная программа. Приехав на заданную маршрутом точку, водитель делает фотографию мусорных контейнеров до погрузки и после, отправляет в диспетчерскую службу. В результате весь процесс работы сотрудников виден в режиме онлайн на фотографиях, к которым также прикреплены спутниковые метки.

«При помощи системы ГЛОНАСС мы отслеживаем маршруты — движение автомобилей, соответствуют ли они наряд-заданию. А фотофиксация помогает проконтролировать, насколько хорошо водители и подсобные рабочие выполняют свою работу», - пояснили в диспетчерской «Мехуборки».

Кроме того, время от времени случается, что люди бросают в контейнеры отходы, которых там быть не должно. Одна из самых распространённых ситуаций — строительные отходы (камни, бетон и прочее) в баке для ТКО.

«Если внутри содержатся тяжеловесные отходы, возникает риск, что контейнер сломается во время опустошения, либо установка мусоровоза придёт в негодность. Водители Мехуборки фиксируют такие ситуации, чтобы было объяснение, почему контейнер не стали опустошать. Снимки оперативно поступают региональному оператору для решения возникающих вопросов. Вывоз строительных и растительных отходов не входит в обязанности регоператора», - добавили в «Экопроме».