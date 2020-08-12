0
13:55
Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
12:58
Антитеррористические учения прошли в Пскове
11:44
Почти 20% российских медиков имеют иммунитет к коронавирусу
11:39
Псковские теплосети рассказали, что происходит с котельной в период отключения горячей воды
11:30
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС
11:24
Самолёт по маршруту Псков – Симферополь будет летать два раза в неделю
10:35
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
Еще новости
Общество

Антитеррористические учения прошли в Пскове

В Пскове прошли антитеррористические учения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

12 августа 2020 года оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Гроза-2020».

Во избежание распространения коронавируса практические мероприятия в рамках учения были отработаны с минимальным привлечением личного состава, выделенного в состав группировки сил и средств оперативного штаба.

  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Антитеррористические учения прошли в Псковской области
    Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области

По замыслу учения, группа неустановленных лиц в количестве трёх человек, вооруженных огнестрельным оружием, в административном здании следственного изолятора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области (город Псков, улица Некрасова, 39) захватила в заложники пять сотрудниц финансово-экономического подразделения СИЗО № 1. Они потребовали освободить из следственного изолятора одного из заключённых, осуждённого за совершение преступлений террористической направленности, предоставить им автомобиль для следования в аэропорт, самолёт для вылета за пределы Российской Федерации и три миллиона евро.

В случае невыполнения условий преступники угрожали расправой над заложниками.

Было принято решение о проведении боевого мероприятия по нейтрализации террористов. Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Кальяна А.И., «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
12 августа 2020
Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
Антитеррористические учения прошли в Пскове
12 августа 2020
Антитеррористические учения прошли в Пскове
Почти 20% российских медиков имеют иммунитет к коронавирусу
12 августа 2020
Почти 20% российских медиков имеют иммунитет к коронавирусу
Псковские теплосети рассказали, что происходит с котельной в период отключения горячей воды
12 августа 2020
Псковские теплосети рассказали, что происходит с котельной в период отключения горячей воды
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС
12 августа 2020
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВВС 1
Самолёт по маршруту Псков – Симферополь будет летать два раза в неделю
12 августа 2020
Самолёт по маршруту Псков – Симферополь будет летать два раза в неделю
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
12 августа 2020
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
12 августа 2020
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом

Идет загрузка...