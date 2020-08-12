Антитеррористические учения прошли в Пскове

12:58, 12 августа 2020, ПАИ

В Пскове прошли антитеррористические учения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

12 августа 2020 года оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Гроза-2020».

Во избежание распространения коронавируса практические мероприятия в рамках учения были отработаны с минимальным привлечением личного состава, выделенного в состав группировки сил и средств оперативного штаба.



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области

























По замыслу учения, группа неустановленных лиц в количестве трёх человек, вооруженных огнестрельным оружием, в административном здании следственного изолятора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области (город Псков, улица Некрасова, 39) захватила в заложники пять сотрудниц финансово-экономического подразделения СИЗО № 1. Они потребовали освободить из следственного изолятора одного из заключённых, осуждённого за совершение преступлений террористической направленности, предоставить им автомобиль для следования в аэропорт, самолёт для вылета за пределы Российской Федерации и три миллиона евро.

В случае невыполнения условий преступники угрожали расправой над заложниками.

Было принято решение о проведении боевого мероприятия по нейтрализации террористов. Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Кальяна А.И., «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.