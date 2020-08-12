Проблемы реализации программы «Сельская ипотека» обсудили в Псковской области

13:30, 12 августа 2020, ПАИ

В областной администрации, по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, состоялся круглый стол на тему: «Программа «Сельская ипотека» в Псковской области. Реализация и проблемы». В ходе встречи руководители комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и комитета по сельскому хозяйству и государственному надзору, представители банков, бизнес-омбудсмен, застройщики и общественники обсудили, с какими проблемами сталкиваются стороны в ходе реализации этой программы.

В начале года Министерство сельского хозяйства РФ запустило государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), в рамках которой с рядом банков было заключено сотрудничество по выдаче льготной ипотеки населению. Таким образом, жителям сельских территорий стал доступен кредит по ставке от 2,7% годовых. Разработанная ипотечная программа предусматривает несколько целей: это приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях.

В Псковской области льготной сельской ипотекой могут воспользоваться граждане, проживающие на сельских территориях, сельских агломерациях области, к которым относятся все населенные пункты, кроме городов Пскова и Великих Лук.

Первым банком, который начал выдавать льготную ипотеку, стал Россельхозбанк, и как отметил руководитель Псковского регионального филиала банка Дмитрий Алемасов, всего от жителей области на сегодняшний день поступило 239 заявок, и в 41% случаев псковичи хотели бы оформить ипотеку на строительство и достройку собственного жилья. К настоящему моменту филиал уже выдал кредитов по сельской ипотеке на общую сумму более 42 млн рублей.

Между тем, воспользоваться правом на строительство собственного жилья не удается, так как местные застройщики не отвечают требованиям участия в программе по льготному кредитованию, которые определены на законодательном уровне.

«В Псковской области не было выдано ни одного кредита на строительство дома. Это связано с тем, что ни один подрядчик не был аккредитован. Необходимо понять, с чем это связано и как из этой ситуации выйти, - обратил внимание член Общественной палаты Псковской области, председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с НКО Алексей Кириллов. - Люди сидят и ждут, пока с ними свяжется менеджер и скажет: «Идите в компанию и выбирайте себе проект».

Дмитрий Алемасов подтвердил, что у многих строительных компаний, с которыми были проведены переговоры, отсутствует выручка или имеется отрицательный баланс, поэтому их аккредитация невозможна. «Пока что в регионе только 3 аккредитованные компании, которые могут строить жилье в рамках программы сельской ипотеки», - подчеркнул он.

Руководитель Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» добавил, что ни один банк-участник программы не пойдет на сотрудничество с неблагонадёжным застройщиком и призвал строительные компании внимательно изучить критерии для участия.

Таким образом в ходе обсуждения представителям строительных организаций и руководителям региональных отделений банков удалось наладить контакты, а также наметить конкретные шаги по решению возникшей проблемы. Так, было предложено составить список псковских застройщиков, которые смогут работать по этой программе, а также разместить в открытом доступе требования к застройщикам и контактные номера представителей банков.

В завершение встречи бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев заверил застройщиков, что шаг к решению проблемы уже сделан и попросил подумать, смогут ли они поучаствовать в программе, а также предоставить конкретные проекты. «А банки со своей стороны тоже поспособствуют тому, чтобы у нас были компании, которые будут отвечать требованиям заемщиков и смогут строить жилье на средства льготной ипотеки, и будут, естественно, развивать территорию в рамках программы», - резюмировал Аркадий Мурылев.

Здесь можно ознакомиться с требования к застройщикам.