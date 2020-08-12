Аттракционы в парках Пскова возобновляют работу
Аттракционы в парках Пскова возобновляют работу. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха Пскова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В частности, с 11 августа уже работает Детский парк с 10:30 до 20:00. С 13 августа открывается после карантина Ботанический сад (колесо обозрения), режим работы с 11:30 до 20:00.
С 14 августа (пятница) снова начинают функционировать аттракционы в Летнем саду, с графиком с 11:00 до 19:00.
Льготные дни: понедельник, четверг. «Не забывайте о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, о средствах индивидуальной защиты и о соблюдении дистанции — 2 метра», - напомнили в предприятии.