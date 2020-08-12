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Общество

Сервис Wifire TV Lite стал доступен на Android TV

Бесплатное приложение Wifire TV Lite получило версию для телевизоров с операционной системой Android. Напомним, что сервис поддерживают Samsung Smart TV (Tizen), LG Smart TV, мобильные устройства на iOS и Android, а также любой ПК в веб-версии.

Теперь владельцы Android TV могут загрузить Wifire TV Lite и смотреть бесплатно ТВ каналы в хорошем качестве, в том числе в HD. Регистрироваться, вводить данные или оформлять подписку не надо. Достаточно найти приложение в Google Play и загрузить на свой ТВ. Библиотека постепенно расширяется, но уже сейчас больше сотни каналов, поэтому подобрать подходящий контент не проблема. У сервиса удобная навигация, все разбито по категориям: «Кино и сериалы», «Спорт», «Детские» и так далее. Присутствует программа каналов с подробным описанием. В приложении на Android TV реализована функция архива за последние 72 часа, то есть передачи доступны для просмотра даже после показа в эфире.

Сервис разработал и выпустил интернет-провайдер Wifire. Платформа существует за счет встроенной рекламы, но она появляется только при переключении каналов. То есть просмотр не прерывается, поэтому реклама не раздражает и не отвлекает. Отличный вариант для тех, кто не хочет дополнительно платить за цифровое ТВ или тянуть антенный кабель в квартиру. Тем более теперь сервис есть практически на всех устройствах, смотреть можно, где удобно.

Чтобы пользоваться бесплатным приложением необязательно быть клиентом компании Wifire. Но для комфортного просмотра нужен стабильный интернет. Провайдер предлагает тарифы разной ценовой категории для квартиры и частного сектора. Так как на ТВ получается сэкономить, можно подобрать выгодный тариф домашнего интернета. Тарифы представлены на сайте https://www.wifire.ru. Компания постоянно проводит модернизацию оборудования и контролируют работу сервисов, что повышает стабильность сети.

Чтобы протестировать работу Wifire TV Lite на смартфоне или планшете, устанавливаем приложение из Google Play или App Store. Через Google Play оно также скачивается на Android TV. На смарт-телевизорах Samsung (Tizen) и LG ищем сервис во встроенных магазинах. С ПК просто переходим по ссылке https://wifire.tv.

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