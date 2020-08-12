В Пскове 14 августа ограничат движение на улице Леона Поземского
На улице Леона Поземского в Пскове ограничат движение транспорта 14 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 23:00 14 августа до 6:00 15 августа закрывается для движения автотранспорта участок улицы Леона Поземского на пересечении с улицей Набат.
В качества объезда определены улица Ипподромная и улица Олега Кошевого.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Следует заранее планировать маршрут.