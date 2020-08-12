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Общество

Молодых мужчин в Псковской области больше, чем женщин

В Псковской области молодых мужчин больше, чем женщин. Такие данные приводит Псковстат.

По данным на 1 января 2020 года, в Псковской области проживало 112,8 тысяч молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), что составляет 18% от численности всего населения. Из этого числа 62,5 тысяч юношей, 50,3 тысяч девушек.

В организациях высшего образования 2019/2020 учебном году обучалось 11,6 тысяч студентов. В организациях среднего профессионального образования численность студентов составила 12,3 тыс человек.

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