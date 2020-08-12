Дипломы и памятные подарки получили участники онлайн-конкурса в Опочецком районе

16:32, 12 августа 2020, ПАИ

Дипломы и памятные подарки вручил участникам онлайн-конкурса детских рисунков «Крепкая семья» секретарь Опочецкого местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашев.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Конкурс стартовал в Псковской области 8 июля в День семьи, любви и верности. Для участия в нем юным художникам было необходимо нарисовать картинку, которая передает теплоту и любовь, царящие в семье.

В качестве тем творческих работ предлагались: «Веселые и радостные моменты семейного отдыха», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Моя семья - мое богатство».

Всего в Опочецком районе приняли участие семь детей разного возраста. Детские рисунки родители размещали у себя на страницах в социальных сетях (ВК и Instagram) с хештегом #Псковскаясемья. «Крепкая семья - это прежде всего любовь, доверие и уважение, поэтому отрадно отметить, что в конкурсе приняли участие целые семьи, для которых это самое ценное, что есть в жизни каждого человека!» - отметил Юрий Богашев.